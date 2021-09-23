Минстрой начал испытывать кадровый онлайн-сервис с 10 тыс. мигрантов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минстрой РФ работает над созданием единого сервиса по подбору специалистов строительной отрасли и уже испытывает его на пилотном проекте с 10 тыс. мигрантов из Узбекистана. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

"Мы в Минстрое создаем кадровый центр. Это будет структура, которая будет прогнозировать, просчитывать в количестве людей, в специализациях - пообъектно, по регионам. И, соответственно, закрывать эту потребность разными специалистами", - сказал Ломакин журналистом в ходе форума "Дни лидеров муниципального управления".

Замысел проекта – в своего рода "уберизации" кадрового рынка.

"Идея в том, чтобы эта информационно-аналитическая система была не просто статистической базой данных, а чтобы она как раз выступала такой цифровой платформой, где будут регистрироваться строительные компании и размещать информацию о потребностях в специалистах – в текущем режиме и плановые. И там же будут регистрироваться специалисты – как сейчас работают различные цифровые платформы такси, например", - сказал замминистра журналистам.

Оператором сервиса может выступать сам Минстрой.

"На сегодняшний день такие трудовые базы данных и площадки существуют, надо просто их все интегрировать, увязать с министерством труда, с министерством иностранных дел, с МВД. Система уже сейчас пилотируется – на проекте привлечения 10 тыс. мигрантов из Узбекистана", - напомнил Ломакин.

Ранее во время визита в Узбекистан представители Минстроя России обсудили с властями Узбекистана пилотный проект по привлечению трудовых мигрантов. Разработанная ранее процедура была оптимизирована: теперь все подготовительные мероприятия, включая вакцинацию от коронавируса и период, необходимый для выработки иммунитета, после нее специалисты будут проходить до отъезда.

Сроки вывода программы в штатный режим Минстрой назвать пока не готов.