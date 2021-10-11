"Роскосмос" обсудил привлечение белорусских специалистов к строительству "Восточного"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Гениректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко обсудили экономическую целесообразность привлечения белорусских специалистов к строительству космодрома Восточный, сообщается на сайте госкорпорации.

"В рамках развития российско-белорусских экономических отношений, а также в связи с дефицитом строительных ресурсов в дальневосточном регионе "Роскосмос" и белорусская сторона обсудили варианты возможного участия белорусских строительных организаций в строительстве объектов первой и второй очередей космодрома Восточный", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что в понедельник были достигнуты договоренности о детальной проработке данного вопроса с точки зрения экономической целесообразности, а также возможностей белоруской стороны.

9 сентября 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что президент РФ Владимир Путин предложил ему направить белорусских строителей на завершение строительства космодрома Восточный в Амурской области.

Также сообщалось, что в сентябре 2020 года правительство РФ выделило дополнительные 5,8 млрд рублей на достройку первой очереди "Восточного".

Стройка на "Восточном" завершится в 2022 году, после этого запланированы комплексные испытания космодрома, сообщил 4 сентября Рогозин президенту РФ Владимиру Путину. "После этого строители в основном уходят, заходят технологи "Роскосмоса", мы начинаем проводить сначала автономные, потом комплексные испытания всех систем космодрома", - сказал он во время посещения президентом "Восточного".

По словам Рогозина, в октябре 2023 года "Восточный" должен быть готов к пуску "Ангары", который запланирован на декабрь того года.

Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". В настоящее время на "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год.