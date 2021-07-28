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"Коммерсантъ" сообщил о нехватке врачей в регионах в условиях пандемии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти отдельных регионов признали, что пандемия обострила дефицит медицинских кадров, пишет "Коммерсантъ". По оценке издания, врачей не хватает в большинстве регионов, а особо остро дефицит ощущается в службе скорой помощи.

Хотя по приказу Минздрава в бригаде скорой помощи должно быть два медика, во многих регионах по вызовам ездит один фельдшер, сообщила газета, ссылаясь на источники в этих регионах. В профсоюзе "Действие" сказали, что этот дефицит иногда скрыт "из-за массовой работы фельдшеров по совместительству".

Дефицит кадров "даже на глаз" достигает 50%, заявил изданию сотрудник скорой помощи в Кемерове. По его словам, из положенных 55 бригад на 553 тысячи горожан в сутки выходит "от силы половина", даже с учетом бригад частных служб скорой помощи. Чиновники пытаются доукомплектовать бригады студентами старших курсов. Он связал нехватку кадров с низкими зарплатами и высокими нагрузками в скорой помощи, из-за чего молодые специалисты в эту службу не идут.

Кадров не хватало и раньше, но пандемия обострила проблему, сказала газете председатель первичной организации профсоюза, фельдшер скорой помощи Боготольской межрайонной больницы (Красноярский край) Марина Минасян. По ее словам, в ее городе три машины скорой помощи и бывают периоды отпусков и больничных, когда дежурных остается меньше. При этом количество вызовов увеличилось вдвое, нагрузка на фельдшера возросла втрое, появились задержки выезда на вызов от 3 до 6 часов, причем бригады "работают на грани человеческих сил".

Фельдшер Елена Ермолова из Чаплыгина Липецкой области сообщила, что в районе не хватает примерно 20 фельдшеров скорой. Водители вынуждены помогать фельдшерам проводить манипуляции с больными и носить пациентов, из-за роста нагрузки и низких зарплат водители увольняются, отметила Ермолова.

Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко недавно заявил, что региону не хватает 2500 врачей и 4000 сотрудников среднего звена. Среди инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи, терапевтов, хирургов, пульмонологов, эндокринологов и онкологов дефицит составляет от 50% до 70%, уточнили "Коммерсанту" в региональном Минздраве.

Минздрав Пермского края оценил нехватку медперсонала в 1500 человек и отметил, что среди работающих медиков 10% старше 60 лет. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев отметил острую нехватку участковых врачей и эндокринологов в сельской местности.

16 июля губернатор Ненецкого автономного круга Юрий Бездудный заявил, что для борьбы с коронавирусом в регионе не хватает врачей, их будут приглашать из других регионов.

В количественном выражении в стране нет дефицита врачей, но выпускники медвузов выбирают "более комфортные" специальности, поэтому возникает избыток стоматологов и дефицит анестезиологов-реаниматологов и участковых, сказал изданию терапевт, основатель мобильного приложения "Справочник врача" Константин Хоманов.

В федеральном Минздраве газете сказали, что проведут "выездную оценку" оказания медицинской помощи в Ростовской области и Крыму и тогда подготовят "адресные меры поддержки регионов".

Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус Крым Ростовская область Кемерово Липецкая область Константин Хоманов

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