США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

Виктория Нуланд Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон исключил ряд россиян из санкционных списков в рамках подготовки визита в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) она сообщила, что Нуланд действительно была в санкционных списках, что предполагает, что человек не может пересечь границу.

"Они (США) включали российских представителей в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах. Да, она будет в России", - сказала Захарова, отметив, что предстоящий визит был инициативой американской стороны.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что США сняли какие-то ограничения с российских представителей, Захарова сказала: "Да, конечно. Вы разве сомневались в общественной дипломатии?".

Между тем, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале сообщил, что США в обмен на согласие на визит в Москву Нуланд убрали из своего санкционного списка замдиректора департамента МИД РФ по контролю за вооружениями Константина Воронцова.

Ранее сообщалось, что Нуланд посетит РФ 11-13 октября.