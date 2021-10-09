Госдеп США заявил, что Нуланд проведёт переговоры в Москве 11 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября посетит Москву, где обсудит с российскими высокопоставленными должностными лицами двусторонние и региональные вопросы, сообщает Госдеп США.

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву для встречи с высокопоставленными официальными лицами и другими представителями (российской стороны - ИФ), чтобы обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом США.

Как отмечается в документе, затем, 14 октября, Нуланд отправится в Бейрут для встречи с представителями ливанского правительства и гражданского общества. Замгоссекретаря планирует обсудить с ними экономические реформы и выборы следующего года.

Затем Нуланд посетит Лондон, где также проведёт переговоры.