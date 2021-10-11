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Второй подряд антирекорд по приросту случаев COVID-19 зафиксирован в Севастополе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Количество заразившихся коронавирусом за сутки в городе федерального значения Севастополь впервые с начала пандемии превысило 240.

"По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19. 74 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 93 лет", - сообщила пресс-служба правительства города в понедельник.

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован накануне - 239 новых случаев, до этого - 231 за 17 августа. Всего за лето антирекорд обновился 28 раз, в сентябре показатели снижались.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин на аппаратном совещании в понедельник заявил, что за неделю число выявленных случаев коронавируса выросло на 10%. Свободно всего 5% коек, власти планируют увеличить число мест для таких больных за счет двух пансионатов.

Глава города Михаил Развожаев предположил, что рост числа заражений в регионе сохранится как минимум на несколько недель. По его словам, поступили предложения по дополнительным ограничениям, они будут рассмотрены в течение дня.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. В последний раз ограничения ужесточали в июне нынешнего года. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, отели принимают постояльцев только со справками.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден в регионе у 33 тыс. человек, около 1,2 тыс. пациентов умерли, прививку сделали 144 тыс. жителей.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Севастополь Коронавирус

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