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В Севастополе раньше начнут каникулы и запретят ходить в кафе без справок

В Севастополе раньше начнут каникулы и запретят ходить в кафе без справок
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности продлен в Севастополе до декабря из-за распространения коронавируса, там вводятся дополнительные ограничения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Предлагаю зафиксировать, что продлеваем до 1 декабря 2021 года... С пятницы - основные меры, с понедельника - школьные каникулы", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в понедельник вечером.

Власти решили на неделю раньше начать школьные каникулы - с 18 октября, чтобы, по словам губернатора, разобщить коллективы. Каникулы продлятся три недели. Временно закрывают кружки и секции, запрещают присутствие родителей на утренниках в детсадах и школах. Работать с детьми смогут только привившиеся от коронавируса либо сотрудники со справкой об отсутствии заболевания или наличии антител.

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Такие же документы теперь понадобятся тем, кто захочет посетить рестораны, салоны красоты, бассейны, кинотеатры, музеи и другие досуговые учреждения. "То есть всю общественную зону делаем COVID-free, то есть три вида документа (будут приниматься - ИФ). Долго не хотелось эту меру вводить", - отметил глава города.

Также работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, за исключением привитых работников сфер здравоохранения и образования. Руководители отелей, заправок, ресторанов и магазинов, в которых вакцинированы менее 80% коллектива, должны раз в неделю тестировать на коронавирус непривитых работников.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Ранее были запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Отели принимают постояльцев только со справками.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден в регионе у 33 тыс. человек, около 1,2 тыс. пациентов умерли, прививку сделали 144 тыс. жителей. В последние дни фиксируются рекордные показатели прироста - около 450 новых заболевших в сутки.

Севастополь коронавирус

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