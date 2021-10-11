В Севастополе раньше начнут каникулы и запретят ходить в кафе без справок

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности продлен в Севастополе до декабря из-за распространения коронавируса, там вводятся дополнительные ограничения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Предлагаю зафиксировать, что продлеваем до 1 декабря 2021 года... С пятницы - основные меры, с понедельника - школьные каникулы", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в понедельник вечером.

Власти решили на неделю раньше начать школьные каникулы - с 18 октября, чтобы, по словам губернатора, разобщить коллективы. Каникулы продлятся три недели. Временно закрывают кружки и секции, запрещают присутствие родителей на утренниках в детсадах и школах. Работать с детьми смогут только привившиеся от коронавируса либо сотрудники со справкой об отсутствии заболевания или наличии антител.

Такие же документы теперь понадобятся тем, кто захочет посетить рестораны, салоны красоты, бассейны, кинотеатры, музеи и другие досуговые учреждения. "То есть всю общественную зону делаем COVID-free, то есть три вида документа (будут приниматься - ИФ). Долго не хотелось эту меру вводить", - отметил глава города.

Также работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, за исключением привитых работников сфер здравоохранения и образования. Руководители отелей, заправок, ресторанов и магазинов, в которых вакцинированы менее 80% коллектива, должны раз в неделю тестировать на коронавирус непривитых работников.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Ранее были запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Отели принимают постояльцев только со справками.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден в регионе у 33 тыс. человек, около 1,2 тыс. пациентов умерли, прививку сделали 144 тыс. жителей. В последние дни фиксируются рекордные показатели прироста - около 450 новых заболевших в сутки.