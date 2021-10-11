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Мыши снова угрожают посевам в Крыму

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Увеличение численности мышевидных грызунов снова наблюдается в Крыму, процесс обусловлен многолетним циклом развития вредителя и особенностями погоды. Об этом сообщил филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по республике в понедельник.

"Наибольшее количество вредителя зафиксировано в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса", - говорится в пресс-релизе.

Специалисты обследовали 116,7 тыс. га сельхозземель, из них около половины (57,5 тыс. га) заселены грызунами. Против грызунов обработали почти 55 тыс. га.

Мышевидные грызуны – многочисленная группа грызунов из класса млекопитающих, к ним относятся вредители из семейства мышей и хомякоподобных (полевки). Они заселяют необрабатываемые земли и возделываемые поля, очень плодовиты и прожорливы. Так, суточный вес корма, потребляемого грызунами, питающимися сочными частями растений, составляет 120-300%, семенами – 30-100% от веса их тела. Некоторые виды могут размножаться круглый год. Самки полевок приносят за один помет в среднем 5-7 (иногда - до 12) детенышей и способны давать потомство через каждые 20-30 суток.

Вредоносность полевок очень высокая. Потери зерна озимой пшеницы от их "деятельности" могут составлять 35-40%.

Многие грызуны являются переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний, опасных для человека и домашних животных.

Как сообщалось, в Крыму в текущем году было дождливое лето, сентябрь выдался прохладным.

В начале февраля 2021 года республиканский филиал Россельхозцентра сообщил, что численность мышей увеличилась в посевах озимых культур в Крыму, особенно сильно – на западном побережье полуострова. Так, специалисты обследовали в январе 14,12 тыс. га сельхозпосевов, из них на 8,52 тыс. га был обнаружен вредитель.

Крым

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