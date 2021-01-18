Мышей назвали серьезной угрозой посевам озимых в ряде регионов РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Посевам озимых культур и многолетних трав в ряде регионов РФ серьезно угрожают мыши, следует из подготовленного Россельхозцентром фитосанитарного обзора по итогам 2020 года и предварительным прогнозам на 2021 год.

"В весенний период 2021 года мышевидные грызуны продолжат заселять посевы озимых зерновых культур, пастбища и лесополосы. Увеличение численности ожидается при возобновлении вегетации озимых зерновых культур весной. При сохранении высокой численности мышевидные грызуны будут массово повреждать всходы озимых культур и многолетние травы", - говорится в документе.

По данным Россельхозцентра, в 2020 году мыши были обнаружены на 6,2 млн га из обследованных 17,8 млн га (в 2019 году - на 5,1 млн га из 16,8 млн га). Причем в ряде регионов был отмечен рост их численности. Обработки проведены почти на 3,8 млн га (на 2,9 млн га в 2019 году). Причем наибольшие площади были обработаны в регионах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.

Как отмечают эксперты, в Южном округе, например, расселению мышевидных грызунов способствовала мягкая зима. В Крыму мыши повредили 2,2% сельхозрастений, в Адыгее – 3%, в Краснодарском крае – 5%.

Как сообщает Россельхозцентр, еще один вредитель – саранча – в прошлом году был обнаружен почти на 1,4 млн га (на 1,3 млн га в 2019 году), причем экономический порог вредоносности был зафиксировано на 468,26 тыс. га (в 2019 году – на 365,1 тыс. га). Обработки проведены на 480,4 тыс. га. Рост численности азиатской саранчи в прошлом году регистрировался в Астраханской и Ростовской областях, Калмыкии, Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае. Популяция итальянского пруса росла в Дагестане, Северной Осетии, Калмыкии, Башкирии, Оренбургской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Воронежской областях, Ставропольском крае. В Крыму и Ставропольском крае росла численность мароккской саранчи.

По предварительному прогнозу Россельхозцентра, в этом году рост численности и массовое размножение итальянского пруса будут отмечаться в Калмыкии, Крыму, Башкирии, Чеченской республике, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской и Саратовской областях, Ставропольском и Алтайском краях.

Азиатская перелетная саранча в стадии массового размножения будет находиться в Калмыкии, Крыму, Дагестане, Северной Осетии, Чеченской республике Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае. Массовое размножение и нарастание численности мароккской саранчи прогнозируется в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае.

В остальных регионах популяция этих вредителей будет находиться в фазе депрессии.

Пестициды против саранчи в этом году планируется применить почти на 590 тыс. га.