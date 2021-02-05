В Крыму в посевах озимых культур стало еще больше мышей

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Численность мышей увеличилась в посевах озимых культур в Крыму, особенно сильно – на западном побережье полуострова. Об этом сообщает отдел защиты растений республиканского филиала Россельхозцентра.

В январе на наличие мышевидных грызунов было обследовано 14,12 тыс. гектаров сельхозпосевов. Во время проверки вредителя обнаружили на 8,52 тыс. гектаров.

Вся площадь, где обнаружены мыши, после проверки обработана родентицидами (химическое средство для борьбы с грызунами).

Пик жизненного цикла грызунов

"При этом результаты мониторинга свидетельствуют о повсеместном распространении мышевидных грызунов, а также увеличении численности вредителей, что соответствует прогнозу развития и многолетнему жизненному циклу, при котором на 2020 и 2021 годы приходится пик развития", - отмечает филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по республике Крым.

Его сотрудники рекомендуют руководителям хозяйств постоянно наблюдать за посевами и в случае обнаружения грызунов численностью, "превышающей экономический порог вредоносности" (50-100 жилых нор на гектар), проводить обработки препаратами, разрешенными к применению в России.

В Крыму в видовом составе мышевидных грызунов преобладают зерноядные виды: степная, домовая и курганчиковая мыши, полевка обыкновенная и общественная. Самый массовый вредитель – полевка обыкновенная, она заселяет посевы озимых зерновых, пропашных, многолетних трав, пастбища, сады. Все представители данных видов по характеру размножения относятся к полуциклическим видам, дающим несколько приплодов в течение года, поэтому их численность подвержена большим и быстрым изменениям.