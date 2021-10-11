Приставы приступили к взысканию с Twitter 12,9 млн рублей штрафов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) принуждает Twitter к выплате почти 13 млн рублей штрафов, назначенных судом, сообщили в пресс-бюро ведомства.

Как говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в понедельник в "Интерфакс" в ответ на запрос, приставы действуют на основании постановлений мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы о взыскании с компании административных штрафов на общую сумму 12,9 млн рублей.

В ведомстве отметили, что в рамках возбужденных исполнительных производств принимаются меры в соответствии со статьями 64, 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

На минувшей неделе стало известно, что 30 сентября приставы возбудили в отношении Twitter три дела по принудительному взысканию 8,9 млн рублей штрафов по материалам об административных правонарушениях на основании решения судебного участка 422 Таганского района Москвы.

Компании вменяется совершение правонарушений, предусмотренных ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению), которая предусматривает штраф до 8 млн рублей.

Кроме этих санкций, в отношении Twitter также ведется исполнительное производство о принудительном взыскании штрафа в размере 4 млн рублей, назначенных в феврале 2020 года мировым судьей судебного участка N374, признавшим Twitter виновным в неисполнении требования обеспечить хранение данных российских пользователей на серверах, находящихся на территории РФ.

Сумма общих штрафов, назначенных Twitter с начала этого года, составила около 60 млн рублей.

Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.