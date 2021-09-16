Приставы займутся Twitter, которая с начала года не выплатила в РФ ни одного штрафа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы направил в Службу судебных приставов материалы в отношении Twitter о принудительном взыскании с соцсети штрафов, назначенных ей за нарушение российского законодательства.

"В связи истечением срока добровольного исполнения решения суда, судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения о взыскании назначенных компании Twitter административных штрафов", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук, отвечая на запрос агентства.

Она пояснила, что по судебным решениям, которые уже вступили в законную силу, Twitter обязана оплатить 8,9 млн рублей. По остальным штрафам судебные решения либо не вступили в законную силу, так как либо обжалованы, либо у компании еще есть время для добровольного погашения.

Google, Twitter, Facebook Inc., Telegram, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма общих штрафов, назначенных Facebook с начала года, составила более 80 млн рублей, Twitter - около 60 млн рублей, Telegram - около 40 млн рублей.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении различных соцсетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Также ряд соцсетей был привлечен к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.