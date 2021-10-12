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Twitter добавил возможность удалять подписчиков

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская социальная сеть Twitter добавила возможность удалять подписчиков в свой функционал, сообщает служба поддержки социальной сети во вторник.

"Функция удаления подписчика теперь доступна для всех в веб-версии", - говорится в сообщении соцсети.

Twitter начал тестирование возможности удалить подписчика, не блокируя его, ещё в сентябре. По сообщению соцсети, новая функция облегчит пользователям контроль за их собственным списком подписчиков.

Twitter

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