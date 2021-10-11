Думе предложили альтернативный вариант реформы института банкротства

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму депутат от "Справедливой России" VII созыва Ирина Чиркова в последний день своих депутатских полномочий внесла законопроект о реформе института банкротства в России. Он может стать альтернативным правительственному, который ожидает процедуры первого чтения с мая 2021 года.

В отличие от правительства Чиркова предложила сохранить существующие процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о несостоятельности. Правительство предлагает сохранить в результате реформы только две процедуры: реструктуризацию долгов и конкурсное производство (ликвидацию). Чиркова считает, что это неверный подход.

"В случае введения новой процедуры реструктуризации в качестве единственной реабилитационной процедуры, наработанные судебной практикой подходы, окажутся к ней неприменимы, что крайне негативно отразится на правовой определенности и доверии участников гражданского оборота к новой процедуре и законодательству о банкротстве в целом", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Схожее обоснование год назад использовало Государственно-правовое управление президента (ГПУ), называя преждевременной идею отказа от процедур финансового оздоровления и внешнего управления. Тогда ГПУ предлагало вернуться к этому вопросу через два года после того, как начнут действовать новые правила. В итоге в итоговом варианте правительственного проекта был заложен компромисс: переход к новым правилам будет постепенным: в течение первых двух лет действия закона суды будут вправе вводит как прежние, так и новые процедуры. Это необходимо для адаптации участников рынка к новым правилам, объяснял журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Отчасти идеи законопроектов совпадают, например в части изменения правил реализации имущества банкротов. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием, предполагают законопроекты Чирковой и правительства. Торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить актив не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не увеличит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение.

Сходство также есть в отношении новых правил отбора арбитражных управляющих. Как и правительство Чиркова предлагает назначать их для ведения дела о банкротстве через механизм случайного выбора, а для этого ввести балльную систему оценки их работы.

Однако депутат предлагает кардинально изменить систему обеспечения имущественной ответственности арбитражных управляющих. Сейчас они обязаны страховать свою ответственность, и это является допуском к работе. Внесенный проект предусматривает и альтернативный способ обеспечения имущественной ответственности - независимая банковская гарантия. Кроме того, саморегулируемой организации арбитражных управляющих может отказаться от этих вариантов для своих членов и создать целевой фонд для обеспечения их ответственности. "По существу, в данном случае применяется метод резервирования денежных средств (самострахование)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Также проект Чирковой в отличие от правительственного предусматривает ежегодную индексацию фиксированных гонораров управляющих на "индекс роста потребительских цен за прошедший год". "Порядок индексации размера вознаграждения арбитражного управляющего устанавливается регулирующим органом", - указано в проекте. Размер фиксированной суммы для временного и конкурсного управляющего, к примеру, сейчас составляет 30 тысяч рублей в месяц и не меняется несколько лет.

Реализация предложений будет "способствовать сокращению сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышению их эффективности и увеличению размера погашения требований кредиторов, а также защите интересов должников", говорится в пояснительной записке к проекту.