Реформу банкротства форсируют, не сняв все противоречия. Обзор

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект о реформе института банкротства в РФ должен быть внесен в Госдуму уже к марту и принят в весеннюю сессию, распорядился президент Владимир Путин. Об этом рассказывают участники февральского совещания. После этого затянувшийся на несколько лет процесс подготовки документа наверняка пойдет в спешном режиме.

Между тем он по-прежнему вызывает много вопросов. "У нас есть с правительством разногласия по ряду пунктов, - сказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, комментируя итоги совещания. По его словам, 500-страничный документ в указанные сроки "можно принять только в некотором смысле закрыв глаза на некоторые недоработки".

Но Минэкономразвития, которое разрабатывало документ, настаивает, что все новации полезны, а для перестройки модели поведения всех вовлеченных лиц есть переходный период.

Риск бесконтрольности

Одно из опасений РСПП вызывает идея Минэкономразвития снизить минимально допустимое число арбитражных управляющих в саморегулируемых организациях (СРО) со ста до 10-20 в зависимости от того, дела насколько крупных банкротов будут вести ее управляющие. По мнению РСПП, это приведет к фактической ликвидации системы контроля за деятельностью арбитражных управляющих, возложенного на СРО, говорится в повторном отзыве союза на законопроект ("Интерфакс" ознакомился с документом).

Правда, в пресс-службе Минэкономразвития обратили внимание "Интерфакса", что на совещании 2 декабря 2020 года у первого вице-премьера Андрея Белоусова руководители РСПП, Торгово-промышленной палаты РФ и "Деловой России" поддержали положения законопроекта о снижении требований к минимальному количеству членов СРО.

Но в РСПП указывают, что протокол не отражает позицию союза. Вице-президент РСПП Александр Варварин заявил "Интерфаксу", что союз против снижения минимально допустимого числа членов в СРО. Он сказал, что не знает, почему в протоколе по итогам совещания в правительстве написано о поддержке этого предложения.

"Мы никогда эту позицию не поддерживали. Такое кардинальное снижение численности приведет к тому, что СРО, по сути, превратятся в управляющие компании, в которые арбитражные управляющие будут объединяться из-за общих коммерческих интересов, а кредиторы смогут создавать аффилированные СРО. В результате это приведет к разрушению системы саморегулирования и к необходимости создания механизмов государственного контроля за деятельностью арбитражных управляющих", - сказал он.

Правда, не все согласны, что риск утраты контроля за арбитражными управляющими со стороны СРО есть. Напротив, сокращение минимального количества членов упрощает СРО контроль за их деятельностью, считает директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (РССОАУ) Кирилл Ноготков.

"В слишком крупных СРО арбитражные управляющие могут не знать друг друга, но должны друг за друга отвечать (совместно формируют компенсационный фонд, из которого выплачиваются деньги в случае нарушения одним из управляющий - ИФ). Они оторваны от жизни своих СРО, и не имеют фактической возможности влиять на решения органов управления", - описал в разговоре с "Интерфаксом" недостатки сложившейся ситуации замминистра экономического развития Илья Торосов.

Снижение порога по числу членов упростит создание новых организаций, считает Ноготков. "В последние годы новых СРО не появлялось, несколько балансируют на грани минимального необходимого количества членов", - констатирует директор РССОАУ.

В Минэкономразвития в свою очередь считают, что снижение минимальной планки членства сделает систему более гибкой. "Выбор модели СРО, в которую захочет вступить конкретный арбитражный управляющий, будет зависеть от его решения, обусловленного преимуществами и недостатками той или иной модели именно для него. Такое решение будет зависеть и от общего количества членов СРО, формирующих ее компенсационный фонд", - сказал Торосов.

Лимиты выплат

Готовящийся законопроект также меняет подходы к коллективной ответственности управляющих и выплатам из компенсационного фонда СРО, из которого покрываются убытки от деятельности управляющего, если его страховки не хватило. Во-первых, с нынешних 50 млн рублей до 100-200 млн рублей увеличивается минимально допустимый размер фонда для СРО, которые занимаются крупными банкротами (с выручкой от 800 млн рублей в год, либо стоимостью активов от 300 млн рублей). Во-вторых, отменяется существующий предел выплат по одному случаю (сейчас такая выплата не может превышать 50% размера фонда).

В-третьих, после выплаты члены СРО в течение трех месяцев должны будут пополнить компенсационный фонд до минимального порога, либо перейти к работе с менее крупными банкротами. Иначе СРО будет ликвидирована, а управляющие на два года лишатся права на работу. При этом переход в другую организацию не позволит спасти статус - в законопроекте есть норма, согласно которой управляющий теряет право на работу, если за год до его ухода СРО покинуло более 10% состава и впоследствии организация была ликвидирована из-за дефицита компфонда. Предполагается, что такой управляющий должен был знать о проблемах, вопреки закону не способствовал их решению и должен быть наказан.

У этих идей много критиков. Руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский считает, что лишение права на работу членов СРО, которая утратила компенсационный фонд, неконституционно. "Стоило бы развивать нормы КоАП о дисквалификации вместо создания подобного "дублера" в законе о банкротстве", - полагает он.

Странным, по его мнению, выглядит и презумпция осведомленности всех членов СРО о проблемах с компенсационным фондом при сокращении членства более чем на 10%. "Чтобы вменить ее всем членам СРО численностью от 10 до 19 членов достаточно выбытия всего двух арбитражных управляющих, причем по любым основаниям", - указывает он.

"Идея отказаться от лимитов по выплатам из компенсационного фонда, с одной стороны, носит мотивационный характер для более качественного контроля над деятельностью арбитражных управляющих со стороны СРО, но в долгосрочной перспективе это просто убьет саму идею саморегулирования, так как компенсационные фонды быстро обнулятся", - считает Ноготков.

В Минэкономразвития эту обеспокоенность не разделяют. "Коллективная ответственность - это суть института саморегулирования, для этого и формируется компфонд. За ошибку одного члена платят все. При этом мы даем арбитражным управляющим и их СРО новые инструменты в саморегулировании - как раз понижаем порог численности, чтобы они могли принимать в свои ряды только проверенных людей. Также мы даем возможность одобрять включение новых членов, влиять на решения органов управления, чтобы управляющие знали, за кого они отвечают, могли реально влиять на процесс принятия решений", - сказал Торосов.

Для адаптации к новым правилам в первый год действия закона управляющим позволят перейти в другую СРО, даже если предыдущая была ликвидирована из-за дефицита фонда. Правда, переходящему управляющему придется заплатить приходящуюся на него долю убытков, которые причинил другой член организации.

Корпоративные управляющие

В ходе обсуждения реформы банкротства прорабатывалась идея разрешить создание в России корпоративных управляющих - специализированных компаний, которые сопровождали бы дела о несостоятельности. Сейчас эту функцию выполняют граждане, имеющие статус арбитражного управляющего, за исключением финансовой сферы, где банкротствами занимается госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".

В РСПП полагали, что бизнесу при осуществлении банкротств будет удобнее взаимодействовать с компаниями, а на рынке появятся команды-лидеры, способные обеспечить высокий уровень арбитражного управления и минимизировать риски злоупотреблений. Эту идею разделяет и Олевинский, по мнению которого Минэкономразвития, предложив идею небольших СРО вкупе с реформой компфонда, по сути, продвигает введение полного товарищества управляющих, объединившихся для ведения бизнеса. И тут следовало бы пойти дальше и признать допустимым существование СРО в форме коммерческих организаций, считает он.

Но в полной мере предложения РСПП восприняты не были. "Мы приняли предложение РСПП и предусмотрели его для отдельных категорий, таких как стратегические организации, организации ОПК, застройщики. Процесс банкротства таких должников и сейчас осуществляется по специальным правилам", - заявил "Интерфаксу" Торосов.

Функции арбитражных управляющих в делах о банкротстве таких компаний, согласно законопроекту, смогут осуществлять госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" и созданное ею специализированное учреждение, аналогичные структуры госкорпораций "Ростех", "Росатом" и "Роскосмос", а также Промсвязьбанка (ПСБ) - опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

"Распространение института корпоративных управляющих сразу на всех должников, как предлагали коллеги, пока видится нам преждевременным. Сначала нужно посмотреть, как такая система покажет себя на отдельном участке", - сказал Торосов.

Критики идеи широко допустить в сферу банкротства госкорпорации, в частности Государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ), указывали на риск конфликта интересов: эти структуры часто являются кредиторами. Минэкономразвития считает, что этого риска не будет. "Для обеспечения независимости мы предусмотрели в законопроекте запрет на утверждение организации в качестве корпоративного управляющего, если она является заинтересованным лицом по отношению к должнику или кредиторам, - рассказал Торосов. - Вопрос о конкретной кандидатуре арбитражного управляющего будет устанавливаться в определенном правительством РФ порядке".

Лишние процедуры

Не отказались в Минэкономразвития и от планов сократить количество процедур в банкротстве, хотя ранее ГПУ предлагало повременить с отказом от финансового оздоровления и внешнего управления и дать участникам банкротных споров время для адаптации к новым правилам. В актуальной версии законопроекта сохранены только две процедуры: реструктуризация долгов и конкурсное производство, а наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, на которые, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru), приходится менее 2% процедур, упраздняются.

"Какой смысл сохранять процедуры, которых меньше 2%, учитывая, что реструктуризация - гибкая процедура, ее можно сконструировать под конкретную ситуацию", - заявил "Интерфаксу" Торосов. Но, по его словам, Минэкономразвития воспринимает опасения. "Поэтому мы даем рынку возможность перестроиться - законопроектом предусмотрены переходные положения, касающиеся возможности применения в течение определенного периода и "старых", привычных реабилитационных процедур", - сказал он.