Комиссия правительства не смогла решить судьбу законопроекта о реформе банкротства

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности из-за замечаний к проекту о реформе института банкротства не смогла определить дату его рассмотрения на заседании кабинета министров, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом обсуждения документа. Комиссия обсуждала этот законопроект 20 февраля.

Работа над этим законопроектом, который Минэкономразвития готовит несколько лет, ускорилась после состоявшегося в начале февраля 2021 года совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Президент распорядился внести проект в Госдуму к марту и принять его в весеннюю сессию, говорили участники совещания.

На заседании правкомиссии 20 февраля Минэкономразвития предлагало включить законопроект в повестку ближайшего заседания кабмина, которое запланировано на 25 февраля, рассказали два источника. Однако, по их словам, из-за замечаний к проекту итоговое решение комиссией так и не было принято и потребовалась консультация на уровне вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, курирующего законопроектную деятельность.

Замечания к проекту есть у Государственно-правового управления президента РФ (ГПУ), Счетной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, арбитражных управляющих, отметили источники "Интерфакса".

В частности, осенью 2020 года ГПУ критиковало документ из-за положений о том, что функциями арбитражных управляющих предлагалось наделить "дочки" государственных корпораций ("Ростех", "Росатом", "Роскосмос") и опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (Промсвязьбанк). По мнению ГПУ, в результате возникает риск конфликта интересов, так как эти организации часто сами являются кредиторами банкротов.

К этой части законопроекта у ГПУ сохранились замечания, написала в среду газета "Коммерсантъ". По данным издания, вопреки докладу первого вице-премьера Андрея Белоусова на совещании у президента был расширен круг должников, в дела о несостоятельности которых можно назначать упомянутые структуры. Согласно тезисам доклада Белоусова, предполагалось, что они смогут вести дела о банкротстве стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по конкретному решению специальной правительственной комиссии. Между тем законопроект предусматривает, что такая возможность предусмотрена для всех предприятий ОПК и, кроме того, правительство может распространять ее на другие организации.

В Минэкономразвития не смогли оперативно предоставить комментарий.