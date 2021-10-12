В Хакасии ввели новые ограничения в связи с ухудшением обстановки с COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти Хакасии вводят новые ограничения в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки с коронавирусом, сообщил глава республики Валентин Коновалов в соцсетях.

"С 12 октября посещение гражданами учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания, бань и саун возможно только при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном не более полугода назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - написал Коновалов.

Кроме того, несовершеннолетние могут посещать перечисленные организации только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих один из сертификатов. В остальном режим ограничений остается без изменений и продлевается до 14 ноября.

В свою очередь пресс-служба правительства республики сообщила, что по решению регионального оперштаба, с учетом эпидобстановки, позиции прокуратуры республики и управления Роспотребнадзора в постановление правительства Хакасии о действующем режиме санэпидправил внесены изменения.

По последним данным, всего в Хакасии зафиксировано 40288 случаев COVID-19, выздоровели 35200 человек, умерли - 1168 человек.