Генпрокурор РФ потребовал ежедневно контролировать строительство космодрома Восточный

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел совещание на космодроме Восточный в Амурской области и по его итогам потребовал от "Роскосмоса" и других ответственных структур контролировать соблюдение законодательства при строительстве объектов в ежедневном режиме.

"Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации "Роскосмос", а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В межведомственном совещании принял участие исполняющий обязанности генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Максим Овчинников, руководство дирекции космодрома, представители государственного строительного надзора и ключевых подрядных организаций. Они обсудили вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома. Генеральная прокуратура РФ усилила межведомственное взаимодействие в данной сфере.

"Прокуратурой и впредь будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства и ее решение зависит, в том числе, и от нас с вами", - подчеркнул Краснов в ходе совещания.

Генеральный прокурор напомнил собравшимся, что космодром является крупнейшим национальным проектом, требующим не только беспрецедентного объема финансирования, но и по сути ежедневного заинтересованного участия в его реализации значительного числа государственных органов, предприятий и организаций различных форм собственности.

Он отметил, что информация о строительстве космодрома на постоянной основе докладывается президенту.

"Указанный высочайший уровень контроля требует столь же высокой ответственности по отношению к исполнению поставленных задач", - сказал генпрокурор.

По итогам работы на космодроме Краснов дал необходимые поручения, которые позволят обеспечить порядок исполнения обязательств по строительству космодрома в согласованные сроки. Запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный намечен до конца 2023 года. Отмечается, что исполнение выработанных решений взято в генеральной прокуратурой РФ на особый контроль.