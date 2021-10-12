В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

Алексей Навальный Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Постановка оппозиционера Алексея Навального на профилактический учет как экстремиста и террориста во Владимирской колонии может осложнить возможность условно-досрочного освобождения, сообщила "Интерфаксу" член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

При этом, по ее словам, Навальный может оспорить постановку на учет в судебном порядке. Она рассказала, что для Навального разработают индивидуальный план исправления и закрепят сотрудников, которые будут следить за его исполнением.

С ним будут проводить "беседы воспитательного характера", должен работать психолог, должна вестись "карта личности", в которой будет отмечаться, есть ли какие-то изменения или нет.

Меркачева сообщила, что снятие Навального с профучета как склонного к побегу, скажется на особенностях его содержания в колонии и возможного этапирования.

"Когда человек склонен к побегу, ему везде во время этапов заковывают руки в наручниках, и сопровождают с собаками. После снятия с учета это уже не будет действовать. И его не должны будут ночью будить и проверять, на месте он или нет",- сказала Меркачева.

Ранее о том, что администрация колонии поставила Навального на профилактический учет как экстремиста и террориста, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Поставили на учет

Ранее администрация исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области поставила Навального на профучет как склонного к побегу. Это решение он оспорил в суде, однако ему было отказано в удовлетворении соответствующего иска.

Кроме того, Навальный стоял на профучете как склонный к побегу в московском СИЗО, где он находился до этапирования в колонию. Добиться отмены этого решения изолятора через суд он также не смог.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".