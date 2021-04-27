Навальный подал в суд на администрацию "Матросской тишины"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск к СИЗО "Матросская тишина" (СИЗО-1 УФСИН по Москве), где содержался до этапирования в колонию во Владимирской области. Как уточнила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя, он решил оспорить решение комиссии органа исполнительной власти региона.

В чем суть иска, она не смогла рассказать.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.

Навальный после лечения в Германии решил вернуться в Россию. 17 января по прилете он был задержан в аэропорту "Шереметьево" и арестован. Суд по ходатайству ФСИН Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В середине марта его перевели в колонию №2 в Покрове. Но еще в феврале стало известно, что в СИЗО "Матросская тишина" его признали склонным к побегу. В связи с этим, по словам его адвокатов, в колонии его проверяют раз в час каждую ночь.

26 апреля стало известно, что защита Навального подала в Петушинский суд Владимирской области три иска к администрации колонии, где он отбывает наказание.

"В одном иске содержится требование признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных им книг. В другом иске - признать незаконным решение комиссии администрации ИК-2 о постановке на учет его как лица, склонного к совершению побега, и признать незаконным действие на лишение осужденного права на непрерывный 8-часовой сон. Третий иск - признать незаконным действие исправительной колонии по цензуре получаемых им газет", - сказал представитель суда.

22 апреля омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила генсекретарю совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, что медицинское обеспечение и условия содержания Навального в колонии соответствует международным стандартам. О фактах грубого или жестокого обращения с заключенным ей не известно.

По словам Москальковой, "ночью Навальному, как и другим осужденным, отводится 8 часов беспрерывного сна". При этом согласно законодательству сотрудники учреждения обязаны посещать помещение, где находятся осужденные, "в том числе ночью, но не вправе прерывать их сон". Омбудсмен подчеркнула, что принудительно сон Навального не прерывали.