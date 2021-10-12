В Кремле не согласились с заявлениями нового премьера Японии о Южных Курилах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с заявлениями нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет этой страны распространяется на южные Курильские острова, это территория России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Кисиды.

Он добавил: "Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент Путин, продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня".