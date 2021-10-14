Нижняя палата парламента Японии распущена

В стране пройдут досрочные всеобщие выборы

Зал нижней палаты парламента Японии перед роспуском Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Японии распущена для проведения всеобщих выборов, сообщают японские СМИ.

Спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима сделал заявление о роспуске в четверг днем.

Кабинет министров соберется позже в тот же день, чтобы официально назначить дату выборов, которые, как ожидается, состоятся 31 октября. Предвыборная кампания официально начнется в следующий вторник - 19 октября.

Это будут первые выборы в нижнюю палату за четыре года.

Главными вопросами избирательной кампании, вероятно, будут меры реагирования на пандемию коронавируса и пути восстановления экономики.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида был утвержден на своей должности 4 октября. Это будет самый короткий период между вступлением премьер-министра в должность и роспуском нижней палаты в послевоенной Японии.

Из 465 мест в нижней палате правящая Либерально-демократической партия и ее партнер партия Комейто получили 310 на последних выборах в октябре 2017 года. Кисида заявил, что правящая коалиция стремится получить не менее 233 мест.