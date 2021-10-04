В парламенте Японии избрали Фумио Кисиду премьер-министром

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида избран премьер-министром страны, сообщает Kyodo News. За это проголосовали депутаты нижней палаты парламента страны на внеочередной сессии.

По сведениям источников агентства, информированных о планах нового премьера, он назначит на 31 октября выборы в Палату представителей, которая будет распущена 14 октября. Ранее предполагалось, что выборы пройдут в первой половине ноября.

Политику 64 года, c 2012 по 2017 год он возглавлял МИД Японии. Предыдущий премьер-министр Ёсихидэ Суга в начале сентября отказался от участия в выборах лидера Либерально-демократической партии, что по сути означало отказ от поста премьера. Его правительство критиковали за меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В конце сентября Кисида победил на выборах лидера правящей партии отвечавшего за вакцинацию министра по делам административной реформы Таро Кано.

В правительстве Синдзо Абэ Суга был генеральным секретарем кабинета министров. Сам он руководил правительством немногим больше года и сохранил в нем многих назначенцев Абэ.

Кисида введет в состав кабинета 13 новых министров. Он уже пообещал подготовить план стоимостью десятки триллионов иен по борьбе с пандемией и ее последствиями, а также скорректировать курс "абэномики", чтобы сократить имущественное неравенство.

При том, что в Японии от коронавируса привиты уже около 60% населения, правительству Кисиды предстоит принять меры по предотвращению новой волны пандемии, одновременно отменяя ранее введенные ограничения и открывая границу, отмечает Kyodo.