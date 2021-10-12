В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда сфер

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила обеспечить в северной столице вакцинацию 80% сотрудников ряда отраслей к 15 декабря.

Речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, бытовых услуг, ЖКХ, культуры, досуга, в том числе курьеров и сотрудников сферы услуг размещения туристов. В этом же списке находятся работники органов власти, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Согласно постановлению, до 15 ноября 2021 года необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 декабря - вторым компонентом.

Постановление руководителя городского управления Роспотребнадзора Башкетовой опубликовано на сайте ведомства во вторник.

В преамбуле постановления Башкетова отмечает, что ситуация с коронавирусом в Петербурге ухудшается, очередной подъем заболеваемости отмечается с 6 сентября 2021 года. "Еженедельные темпы прироста (заболевших - ИФ) в последние пять недель составляют от 10% до 27%. Прирост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. Количество госпитализированных за прошедшую 40-ю неделю увеличилось на 18%", - говорится в постановлении.