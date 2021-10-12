В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Скончались 973 пациента, заболели еще 28 190 человек

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 190 случаев, обновлен антирекорд по числу летальных исходов - умерли 973 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Число новых заболевших коронавирусом в РФ по данным вторника на 1 219 меньше, чем в понедельник: накануне сообщалось о 29 409 случаях заражения, это был максимум с начала года.

В Москве зафиксировано 4 699 новых случаев, между тем к утру понедельника число заболевших составило 5 002. В Санкт-Петербурге - 2 158 новых пациентов (2 931 накануне), в Московской области - 1 804 (2 184 накануне).

Еще 726 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Самарской области, 655 - в Нижегородской области, 649 - в Воронежской области, 633 - в Башкирии, 564 - в Свердловской области, 552 - в Пермском крае, 534 - в Ростовской области, 531 - в Крыму, 419 - в Красноярском крае, 404 - в Челябинской области, 392 - в Иркутской области, 384 - в Омской области, 378 - в Оренбургской области, 373 - в Волгоградской области, 369 - в Саратовской области, 368 - в Ставропольском крае, 355 - в Ульяновской области, 325 - в Архангельской области, 315 - в Удмуртии, 306 - в Алтайском крае, 303 - в Брянской области, 301 - в Хабаровском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 300.

Тенденция роста летальности прослеживается с двадцатых чисел сентября. Больше всего пациентов скончалось в Москве - 70, в Петербурге - 62, в Свердловской области - 44.

После болезни выздоровели 20 706 пациентов, из них 2 477 человек приходится на Москву.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 832 тыс. 964 случая коронавирусной инфекции, 218 345 умерших и 6 млн 894 тыс. 285 выписанных.