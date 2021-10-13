Северная Осетия и Чукотка ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Северной Осетии и Чукотки на фоне роста заболеваемости ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан.

Главный санитарный врач Северной Осетии Алан Тибилов опубликовал постановление, которым это требование распространяется на сотрудников органов власти всех уровней и подведомственных им учреждений, работников сферы услуг, торговли, общественного питания, в том числе бассейнов, спа-салонов и фитнес-клубов. Также обязательная вакцинация вводится для почтовых служб, финансовых организаций, сервисам бытовых услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси. Еще под требование попадают медики, сотрудники образовательных и социальных учреждений, музеев и библиотек, работники ЖКХ, ЖКХ, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма.

Тибилов обязал руководителей предприятий и организаций из указанных сфер привить не менее 80% персонала. Первую дозу прививки работники должны получить до 30 октября, вторую - до 21 ноября.

Главный санитарный врач Чукотки Антон Семенихин своим постановлением ввел обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, транспорта, соцзащиты, торговли, сферы услуг, культуры, рыболовства, строительства, ЖКХ, рыболовства и береговых рыбоперерабатывающих предприятий, пищевой промышленности, государственных и муниципальных служащих и ряда других категорий.

Он также требует, чтобы на предприятиях были привиты не менее 80% сотрудников. Со 2 ноября на Чукотке будут отстранять от работы или переводить на удаленку тех, кто не получил ни одной дозы вакцины, с 23 ноября - тех, кто полностью не привился.