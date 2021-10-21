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Новый полпред президента РФ в Сибири прибыл в Новосибирск

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Новый полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев прибыл в Новосибирск в четверг, сообщили "Интерфаксу" в аппарате полпреда.

"Он прибыл в Новосибирск, провел рабочую встречу с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, запланирован еще ряд рабочих встреч", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 12 октября президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Серышева полпредом главы государства в СФО.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Серышев родился в 1965 году. Помощником президента был назначен в июне 2018 года.

В течение полугода пост сибирского полпреда был вакантным - 9 апреля занимавший его с июля 2016 года Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии, затем был избран на этот пост и 19 сентября вступил в должность.

Анатолий Серышев Новосибирск

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