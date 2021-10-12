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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: вторник, 12 октября

Задержание ректора "Шанинки", новый антирекорд смертности от COVID-19 в России, новая должность ярославского губернатора

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва. За него проголосовали 360 депутатов, за кандидата от КПРФ Дмитрия Новикова - 61. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков и Иван Мельников. Также Госдума на первом пленарном заседании определила вице-спикеров и председателей комитетов.

- В Москве задержан ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"). Сергея Зуева допросили по делу о хищении средств у Фонда новых форм развития образования, по которому проходит бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова.

- Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. В министерстве считают, что показатель сейчас находится в районе пиковых значений, но его снижения пока ожидать не приходится. Макропрогноз на 2022-2024 годы полностью сохранен.

- Анатолий Серышев стал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе. Ранее он занимал должность помощника президента. Пост полпреда был вакантен с апреля в связи с назначением Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.

- Врио губернатора Ярославской области стал Михаил Евраев. Его предшественник Дмитрий Миронов назначен помощником президента РФ.

- Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин. Ему было 64 года.

- В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. Скончались 973 пациента. Коронавирус диагностирован еще у 28 190 человек, из них 4 699 заболели в Москве. По данным Минздрава, сейчас заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для больных COVID-19, наиболее тревожная ситуация в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии. Привиты от коронавируса около 43 миллионов россиян.

- Mail.ru Group переименуют в VK. В интернет-холдинге считают ребрендинг продолжением стратегии по развитию экосистемы, в центре которой - социальная сеть "ВКонтакте".

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