Из ФАС ушел куратор госзакупок Михаил Евраев

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Федеральную антимонопольную службу покинул Михаил Евраев, отвечавший в ведомстве за госзакупки. Он оставил должность по собственному желанию, говорится в распоряжении правительства, опубликовнаном на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что госзакупки в ФАС будет курировать недавно назначенный новый заместитель руководителя службы Петр Иванов, "Интерфаксу" 3 февраля говорил источник, знакомый с ситуацией.

Помимо госзакупок, Евраев курировал в последние годы направления гособоронзаказа, государственных информсистем, строительства и природных ресурсов. В ведении Иванова кроме госзакупок теперь находятся управления регулирования транспорта, регулирования связи и информационных технологий.

Управление государственных информсистем теперь находится в ведении Алексея Доценко, управление контроля строительства и природных ресурсов - Геннадия Магазинова, гособоронзаказа - Даниила Фесюка.

Тогда на момент публикации в ФАС на запрос "Интерфакса" об уходе Евраева и перераспределении полномочий между заместителями руководителя антимонопольной службы пока не отвечали. Евраев комментировать отставку отказался.

Как сообщалось, самые масштабные перестановки за последние несколько лет существования антимонопольного регулятора в руководстве ФАС начались еще в середине прошлого года - в конце июля ФАС покинул один из главных старожилов службы Анатолий Голомолзин, проработавший в антимонопольных органах с 1995 года.

В середине ноября Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС в течение 16 лет, был назначен на новую госдолжность - помощником председателя правительства. В ФАС его сменил Максим Шаскольский, ранее занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. В Смольном он отвечал за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курировал работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Перед Новым годом в отставку был отправлен замглавы ФАС Александр Редько, пришедший в 2015 году в ведомство на эту должность с опытом работы в руководстве бизнес-структур, различных должностях в администрации президента и в аппарате Игоря Шувалова во время его работы в правительстве в качестве первого вице-премьера. Главным направлением работы Редько в ФАС было регулирование транспортной отрасли.

Еще одна предновогодняя отставка среди заместителей главы ФАС коснулась соратника Артемьева по "Яблоку" Павла Заборщикова, который курировал административные направления работы. Вместо него был назначен Геннадий Магазинов, возглавлявший аппарат нынешнего главы ФАС Максима Шаскольского во времена его работы вице-губернатором Санкт-Петербурга.