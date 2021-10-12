На Кубани ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Обязательная вакцинация коснется 80% работающих в таких сферах, как здравоохранение, образование, общепит, торговля, сфера бытового обслуживания, организации туристической индустрии, транспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также список дополнен обучающимися средних специальных учебных заведений и вузов старше 18 лет, госслужащими, а также таможенниками.

Получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентной следует до 15 ноября, а вторым компонентом - до 15 декабря 2021 года.

На 12 октября в Краснодарском крае прививки от коронавируса получили более 2 млн человек.