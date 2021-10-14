Больницы Хабаровского края переводят в режим работы "ковидных" госпиталей

В регионе не исключают введения системы QR-кодов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Четвертая волна коронавирусной инфекции наблюдается в Хабаровском крае, власти разворачивают дополнительные койки в больницах и переводят их в режим работы "ковидных" госпиталей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В регионе за прошлую неделю зарегистрировано 2 332 случая COVID-19, против 1 694 неделей ранее. Подчеркивается, что рост числа зараженных отмечается в большинстве районов края, разворачиваются новые койки.

"В 15 медицинских учреждениях развернуто 1 986 коек под COVID-19, загруженность составляет 74%, свободно 519 коек. Количество СКТ также увеличилось: если раньше проводили порядка 300 исследований в день в десяти центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в четвертую волну коронавирусной инфекции", - сказал и.о. замминистра здравоохранения Алексей Веселов, чьи слова приводятся в сообщении.

Управление Роспотребнадзора отмечает, что чаще стали болеть дети и подростки до 14 лет и пожилые люди. Причем более половины пациентов поздно обращаются к врачу, что приводят к тяжелому течению заболевания.

Что касается введения QR-кодов о вакцинации от коронавируса для участия в массовых мероприятиях, зампред председателя правительства края по соцвопросам Евгений Никонов поручил подготовить справку о технической готовности к введению таких мер в регионе.

"Уже 26 российских регионов ввели QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий, 22 региона используют QR-коды при посещении мест общественного питания. Мы входим в ТОП-5 по обеспеченности вакцинами. В крае работает 200 мобильных бригад, мы можем прививать по 7 тыс. человек в день, темпы нужно наращивать", - сказал Никонов, которого цитирует пресс-служба.

На сегодняшний день в регионе привито от коронавирусной инфекции 355 359 жителей края, полностью завершили вакцинацию 331 873 человека. На лечении находится 5 406 человек, 1 470 стационарно, 3 936 амбулаторно. Всего в Хабаровском зарегистрировано 87 794 случаев COVID-19. 81 544 человека выздоровели, 844 умерли.