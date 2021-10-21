В Хабаровском крае ограничили число посетителей культурных и спортивных объектов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ограничительные меры корректируют в Хабаровском крае из-за роста числа заболевших COVID-19, в регионе ограничили число посетителей культурных и спортивных объектов.

"Число посетителей театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах, минимизируем до 50% от пропускной способности", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

Кроме того, при проведении профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею на трибунах не должно присутствовать свыше одной тысячи человек.

Ранее в крае работа кинотеатров театров, филармоний, домов культуры, объектов спорта была разрешена при условии заполняемости на 75%.

По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, темп прироста новых случаев за прошедшую неделю увеличился до 5,8%. Было госпитализировано 743 человека, что на 13,8% выше, чем неделей ранее.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, в срок до 20 ноября и 20 декабря необходимо довести уровень вакцинации работников ряда сфер до 80%.

Как сообщалось, в Хабаровском крае изучается техническая возможность введения QR-кодов. В регионе сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование. Проведение органами местного самоуправления публичных слушаний допустимо с очным участием не более 50 человек.