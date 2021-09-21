Avito может купить сервис продажи недвижимости ЦИАН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Онлайн-сервис объявлений Avito ведет переговоры о покупке сервиса Cian.ru (ЦИАН), сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Согласно данным источника, близкого к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, Avito подал ходатайство о приобретении Cian.ru еще летом, сейчас регулятор оценивает влияние потенциальной сделки на рынок классифайдов в недвижимости.

Так, один из источников на интернет-рынке сообщил изданию, что около месяца назад ФАС разослала игрокам рынка анкету с вопросами про бизнес, доли, ценообразование. Представитель "Яндекса" подтвердил получение анкеты.

Avito готов купить как весь бизнес Cian.ru, так и его часть в городах-миллионниках.

Основные акционеры Cian.ru - Elbrus Capital и Goldman Sachs. В начале 2021 года Дмитрий Крюков, партнер инвестфонда Elbrus Capital, заявлял, что сервис может выйти на биржу США в 2022 году, сам актив может быть оценен в $1 млрд.

В сентябре 2021 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Cian.ru осенью может привлечь около $350 млн в ходе IPO на американской бирже Nasdaq.

Акционером Avito является южноафриканская Naspers, которая владеет 99,6% сервиса через "дочку" Prosus NV.