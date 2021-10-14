Вице-премьер Новак заявил о готовности РФ нарастить добычу нефти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия будет готова нарастить добычу нефти, если рынку потребуются дополнительные объемы, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

"Сегодня мы добываем 9,9 млн баррелей в сутки в рамках тех квот, которые существуют в рамках ОПЕК+", - отметил он, напомнив, что исторический максимум был 11,3-11,4 млн б/с.

"Не вижу проблем в увеличении добычи, надо исходить из ситуации на рынке", - сказал Новак, напомнив, что в РФ есть огромные ресурсы, в том числе нетрадиционной нефти. "Если рынку потребуется громадное увеличение объёмов, то мы сможем приступить к разработке и этих запасов. Но рынок должен быть сбалансирован, и мы должны быть участником этого рынка", - подчеркнул вице-премьер.