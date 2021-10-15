США призвали РФ активнее содействовать энергетической безопасности Европы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в четверг провела встречу с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, на которой призвала Россию содействовать энергетической безопасности Европы, сообщили в госдепе.

"Шерман призвала Россию делать больше для обеспечения европейской энергетической безопасности", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

В нем также указывается, что Шерман и замгоссекретаря Хосе Фернандес "призвали Россию обеспечить справедливое отношение к компаниям США на российском рынке" и "развеять американские опасения" по поводу инвестиционного климата.

Согласно заявлению, спецпредставитель США по климату Джон Керри провел отдельную встречу с Оверчуком и "повторил свой призыв к России предпринимать более решительные действия" для борьбы с изменением климата.

В заявлении отмечается, что задачей Шерман и Фернандеса на переговорах было подчеркнуть "стремление США к стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям".