Суточная COVID-заболеваемость в Москве выросла более чем на 50%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Более 6,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимум с 9 июля, следует из обнародованных в четверг данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 712 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 4 410 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 2 302 случая, или на 52%. Данный показатель - максимум с 9 июля, когда в городе зафиксировали 6 643 заболевших.

За сутки коронавирус привел к смерти 72 человек. Общее число скончавшихся достигло 29 952. Смертность приблизилась к показателям начала августа.

Выздоровели за сутки 3 136 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 522 320 человек.

Накануне сообщалось о 2 567 выписанных и 72 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 октября составляет 1 699 498.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

4 октября мэр Москвы Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 "не может не внушать тревогу": за неделю рост заболеваемости составил порядка 30%, рост госпитализаций - больше 20%.