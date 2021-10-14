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Роспотребнадзор предложил ввести "мягкий локдаун" в Курской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин предложил ввести новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Это можно будет назвать мягким локдауном, чтобы не вводить жесткий локдаун", - сказал Климушин на заседании оперативного штаба в четверг.

В частности, главный санитарный врач предложил разрешить доступ посетителей в торговые центры (за исключением продовольственных магазинов, аптек, зоотоваров) и предприятия розничной непродовольственной торговли в закрытых помещениях на территории рынков и ярмарок при предъявлении QR-кода либо справки о перенесенном заболевании в течение 6 месяцев.

Кроме того, предлагается перенести на неделю ранее начало школьных каникул - с 21 октября.

Также Климушин предложил перевести на дистанционный режим работы невакцинированных сотрудников 65 лет и старше, а также беременных женщин.

Все действующие ограничения Роспотребнадзор предлагает продлить до 8 ноября.

Как сообщалось, систему использования QR-кодов при посещении общественных мест начали внедрять в Курске с 11 октября.

В настоящее время в регионе из-за распространения COVID-19 приостановлена работа ночных клубов, танцевальных зон и караоке в заведениях общественного питания, функционирование фуд-кортов на территории торговых центров за исключением обслуживания "на вынос", введен запрет на курение кальянов, общепиту разрешено работать с заполняемостью не более 50% от общего количества посадочных мест.

Ранее в Курской области было рекомендовано запретить в образовательных организациях проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, приостановить работу кружков и секций. В детских школах искусств и художественных школах групповые занятия были переведены в дистанционный формат, а все спортивные соревнования, в том числе профессиональных клубов, проходят без зрителей.

За прошедшие сутки в Курской области зарегистрировано 263 новых случая заболевания COVID-19, всего - 60 965 случаев.

По данным на 14 октября, на лечении с коронавирусной инфекцией находятся более 5,5 тыс. человек, в том числе 989 госпитализированы.

В медучреждениях региона развернуто 2163 койки, за прошедшие сутки в больницы с COVID-19 было госпитализировано 172 человека.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Курская область Коронавирус

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