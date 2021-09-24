Попова не увидела оснований для введения локдауна в РФ

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Основания для введения локдауна в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По ее словам, сейчас перед специалистами стоит основная задача - обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей при всех ограничительных мерах, введенных для борьбы с вирусом.

В России, по данным оперативного штаба, второй день подряд число новых случаев коронавируса превышает 21 тыс., что сопоставимо со значениями середины августа. Умерли за сутки 828 пациентов, это максимальное суточное значение летальных исходов за пандемию.

Накануне, 23 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не обсуждают вопрос о введении локдауна в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

"На федеральном уровне, по крайней мере, в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом - внимательно отслеживают главы регионов - все-таки у них особые полномочия", - сказал Песков.

"Главам регионов виднее, но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось", - добавил представитель Кремля.