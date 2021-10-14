На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

Актриса Юлия Пересильд Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Съемочная группа первого фильма в космосе отсняла большую часть материалов на Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"На борту Международной космической станции продолжает свою работу 65-я длительная экспедиция. Отснята большая часть материалов будущего фильма в рамках научно-просветительского проекта "Вызов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж корабля "Союз МС-18" также продолжает активную подготовку к предстоящей 17 октября посадке.

"Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, а также участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели осмотр полетных скафандров "Сокол КВ-2", проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов", - сообщили в госкорпорации.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав "Роскосмоса"), закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-18" и модулем "Наука" российского сегмента Международной космической станции запланировано 17 октября в период с 00:45 до 01:05 по Москве. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14, а в 07:36 - приземление спускаемого аппарата в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19". Экипаж планирует вернуться на Землю 17 октября.

Фильм с рабочим названием "Вызов" - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил 14 марта, что съемки фильма на МКС будут профинансированы Первым каналом, бюджетные деньги на них тратиться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.