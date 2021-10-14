Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"
Актриса Юлия Пересильд
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Съемочная группа первого фильма в космосе отсняла большую часть материалов на Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"На борту Международной космической станции продолжает свою работу 65-я длительная экспедиция. Отснята большая часть материалов будущего фильма в рамках научно-просветительского проекта "Вызов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж корабля "Союз МС-18" также продолжает активную подготовку к предстоящей 17 октября посадке.

В РоссииРогозин сообщил о хорошем состоянии здоровья "космической киногруппы"Читать подробнее

"Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, а также участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели осмотр полетных скафандров "Сокол КВ-2", проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов", - сообщили в госкорпорации.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав "Роскосмоса"), закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-18" и модулем "Наука" российского сегмента Международной космической станции запланировано 17 октября в период с 00:45 до 01:05 по Москве. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14, а в 07:36 - приземление спускаемого аппарата в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19". Экипаж планирует вернуться на Землю 17 октября.

Фильм с рабочим названием "Вызов" - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил 14 марта, что съемки фильма на МКС будут профинансированы Первым каналом, бюджетные деньги на них тратиться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Ракета со съемочной группой стартовала к МКС

7
Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" штатно стартовала в 11:55 по московскому времени с космодрома БайконурВ основной экипаж утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре)Полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" МКС осуществят в 15:12 по Москве.Съемочная группа проекта "Вызов" займется съемками первого художественного фильма в космосе. На фото: актриса Юлия Пересильд в автобусе перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".Родные и друзья звездного киноэкипажа собрались в наблюдательном пункте на Байконуре. На фото: телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе.Экипаж вернется на Землю 17 октября. На фото: режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.
МКС Роскосмос

Новости по теме

Новости

В СПЧ предложили не считать международные премии поводом для признания иноагентом

Генпрокуратура и ЦИК поищут "миллионы евро" у депутата-единоросса

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Прилепина

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Верховный суд признал законным приговор за шпионаж Карине Цуркан

Верховный суд признал законным приговор за шпионаж Карине Цуркан

Сергей Меликов избран главой Дагестана

Анатолий Разинкин назначен первым замгенпрокурора России

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ отчитался о 43 млн полностью привитых от коронавируса

Минюст обвинил Ивана Павлова в необъективном освещении дел подзащитных

В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе

В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе

Песков заявил, что России хватит средств на соцсферу в условиях пандемии

Песков заявил, что России хватит средств на соцсферу в условиях пандемии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });