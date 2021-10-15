Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новые заявки от космических туристов позволят "Роскосмосу" окупить средства, выделенные на фильм "Вызов", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Коммерческий успех имеет значение. У фильма он будет свой, в этом не сомневаюсь. А у меня уже появились заявки от космических туристов. А это сторицей окупит все наши расходы. И это очень важно", - сказал Рогозин газете "Коммерсантъ".

5 октября глава "Роскосмоса" сообщал, что после старта пилотируемого корабля "Союз МС-19" к МКС в госкорпорацию начали поступать заявки от потенциальных космических туристов. "Уже после сегодняшнего пуска и стыковки в "Роскосмос" пошли новые обращения от потенциальных космических туристов, это расширяет наши конкурентные возможности", - сказал Рогозин в эфире радио "Эхо Москвы".

Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

5 октября на МКС для съемок фильма прибыли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров. Возвращение на Землю запланировано 17 октября. 14 октября в "Роскосмосе" сообщили, что съемочная группа в космосе отсняла большую часть материалов на МКС.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съёмки фильма осуществляются за счёт действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. "Съемку фильма финансирует Первый канал. Съемки фильма проходят в рамках существующей Федеральной космической программы, то есть не потребует никаких дополнительных средств федерального бюджета", - сказал Лоскутов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, часть работ профинансирует "Главкосмос", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.