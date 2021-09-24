"Роскосмос" создаст компанию для оказания коммерческих услуг на МКС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" планирует создать оператора для оказания услуг по проведению коммерческих экспериментов на российском сегменте Международной космической стации (МКС), следует из данных портала госзакупок.

Согласно тендеру, исполнитель должен будет заняться "подготовкой и сопровождением согласования проекта решения правления госкорпорации "Роскосмос" по вопросу создания оператора по оказанию услуг на российском сегменте МКС в вопросах коммерческого использования МКС".

Также планируется разработать сайт и мобильное приложение, посвященные оказанию возможности проведения коммерческих экспериментов на МКС.

Кроме того, исполнитель должен будет проанализировать не менее 20 завершенных или реализуемых экспериментов на российском сегменте МКС "на предмет возможности коммерциализации их результатов". В качестве результата работы в госкорпорации хотят получить план по коммерциализации не менее 10 экспериментов.

Работы должны быть выполнены до 15 июля 2022 года, их стоимость составит 60 млн рублей.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что планирует обсудить с главой НАСА Биллом Нельсоном расширение коммерческого использования российского сегмента МКС. При этом он отметил, что госкорпорация не планирует сдавать в аренду площади на МКС и обещает "не перебарщивать" с числом космических туристов.