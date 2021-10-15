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Вице-мэр Уфы умерла от осложнений COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации Уфы Гульнара Валиева скончалась от осложнений коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба мэрии города в пятницу.

"Администрация и совет городского округа город Уфа с прискорбием сообщают о безвременной кончине в результате осложнений, вызванных COVID-19, заместителя главы столичной администрации - начальника финансового управления Гульнары Галимьзяновны Валиевой", - говорится в сообщении.

Валиева родилась в 1972 году. Значительную часть своей трудовой карьеры работала в администрации Стерлитамака. В 2017 году перешла в администрацию Уфы на должность вице-мэра - начальника финуправления.

Как сообщалось, в октябре прошлого года от осложнений COVID-19 умер мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Уфа Коронавирус

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