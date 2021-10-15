Общественный совет ФСБ одобрил единое определение шпионской техники

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Если в законе закрепить единое определение для шпионских приборов и спецсредств, это позволит в будущем избежать необоснованных наказаний и окажет профилактическое влияние на потенциальных нарушителей, считают в Общественном совете ФСБ.

Об этом говорится в заявлении совета по итогам заседания, на котором члены совета изучили практику применения федеральных законов, установивших единое значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" для целей как уголовного, так и административного судопроизводства.

Члены совета считают, что внесенные в законы изменения "не только обеспечили точность, однозначность и ясность содержания соответствующих норм, что гарантировало недопустимость их недостаточно обоснованного применения, но и оказали должное профилактическое влияние на потенциальных нарушителей".

"Еще на стадии общественной экспертизы данных законопроектов совет настаивал на максимально точном определении юридического термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации", ведь оно несет совсем не технический характер: за ним могут стоять судьбы реальных людей", - заявил председатель совета Василий Титов.

По его словам, в ФСБ учли предложения совета при доработке законопроектов.

"Однозначное и ясное определение "спецсредств" усилило возможности привлекать к ответственности любителей совать нос в частную жизнь россиян, неприкосновенность которой закреплена в Конституции, использующих различные "шпионские штучки", - отметил он.