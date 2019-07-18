Госдума разрешила россиянам следить за коровами через GPS

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем окончательном чтении пакет законов, уточняющий понятие шпионских приборов? чтобы под него не попадали специальные устройства, как, например, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных.

Как следует из документа, теперь под шпионскими гаджетами понимаются техсредства, которые специально созданы для того, чтобы скрытно получать информацию без ведома ее обладателя.

При этом оговаривается, что к специальным техническим средствам не относятся находящиеся в свободном обороте устройства бытового назначения, у которых есть функции аудио- и видеозаписи, фотофиксации или геолокации. При этом на устройстве должны быть открыто расположены элементы управления или маркировка, указывающая на назначение этого прибора.

Вопрос о необходимости внесения поправок возник на одной из "прямых линий" президента, где была рассказана история фермера, который купил GPS-трекер, чтобы отслеживать передвижение своей коровы, а в итоге стал фигурантом уголовного дела. В 2017 году он по интернету заказал из Китая устройство для слежения которое запрещено к свободному обороту на территории РФ. Мужчина был задержан в помещении Почты России в селе Лопатки Лебяжьевского района Курганской области при получении почтового отправления. После проверки дело было закрыто.

Статья 138.1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (в старой редакции) предполагала штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Как впоследствии заявил премьер Дмитрий Медведев, в зоне риска оказывались люди, использовавшие видеорегистраторы, радионяни.