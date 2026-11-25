Житель Ставрополья оштрафован за шпионскую технику на экзамене в ГАИ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном обороте специальных технических средств при сдаче экзамена в ГИБДД и оштрафовал его на 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

В краевом главке СКР уточнили, что подсудимому вменили статью 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств).

УФСБ по Ставрополью информирует, что фигурант без соответствующей лицензии приобрел специальное техсредство для тайного получения информации, чтобы сдать экзамен на водительские права. Он спрятал на себе мобильный телефон и устройство с гарнитурой из микрофона и магнитными микронаушниками, пришел на экзамен и вел трансляцию по сотовой связи для получения подсказок.

Его действия пресекли сотрудники ГИБДД городского отдела МВД и УФСБ по Ставропольскому краю.