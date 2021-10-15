В депздраве разъяснили причины установки рефрижератора у морга в Воронеже

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рефрижератор установили у морга воронежской больницы скорой медицинской помощи №10 с ковидным отделением на случай ухудшения ситуации в регионе в условиях пандемии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения региона в пятницу.

"Сотрудники патологоанатомического отделения работают в напряженном режиме, в том числе и в связи с увеличением количества прижизненных гистологических исследований. Появление у морга больницы рефрижератора связано со сложной эпидемиологической обстановкой в области и работой на предупреждение возможных последствий пандемии", - сказал представитель департамента.

Он отметил, что на сегодняшний день больница использует только свои системы для хранения тел умерших пациентов.

Информация о появлении рефрижераторов у воронежских больниц появилась в социальных сетях. Очевидцы также сообщают о наличии рефрижератора у больницы БСМП №1 в Советском районе Воронежа.

По данным областного департамента здравоохранения, в последние недели в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19, которая только за месяц увеличилась в 2,5 раза. Она превышает максимальный уровень осени прошлого года в полтора раза.

Ежедневно в больницы поступают более 700 человек с тяжелыми формами и осложнениями от COVID-19. В настоящий момент болеет более 33 тыс. жителей региона, из них более 6 тыс. находится на лечении в ковидных стационарах.

По данным оперативного штаба региона, 12 и 13 октября в Воронежской области регистрировалось рекордное число смертей от ковида – по 51 случаю. За прошедшие сутки в регионе скончались 48 пациентов с коронавирусом. За весь период наблюдения – 6 296.