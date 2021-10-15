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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Большинство регионов ЦФО вводит QR-коды на фоне роста заболеваемости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Резкий рост числа заразившихся коронавирусом вынуждает власти регионов Центрального федерального округа (исключая Московский регион) вводить ограничительные мероприятия, в частности систему QR-кодов.

Так, в Белгородской области теперь посещение досуговых, культурных и спортивных учреждений (библиотек, музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров и другое) возможно лишь при наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не более шести месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее чем за 72 часа.

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Оперштаб Курской области ввел систему QR-кодов для посещения торговых центров и непродовольственных рынков. Исключение составляют продуктовые магазины, зоомагазины и аптеки. Ранее система QR-кодов была внедрена в регионе для допуска посетителей в культурно-досуговые учреждения, бассейны, бани, сауны, фитнес-центры и организации общественного питания.

Воронежская область ввела систему QR-кодов при посещении фитнес-центров, бассейнов, зоопарков, музеев, кинотеатров, театрально-концертных залов, океанариумов, цирков, гостиниц и баз отдыха, а также организаций общественного питания.

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Смоленская область на текущей неделе ввела обязательное наличие сертификата о вакцинации (в электронном либо распечатанном виде) либо справки о перенесенном коронавирусе для похода на мероприятия, а также в театры и кинотеатры, выставочные залы, концертные залы, дома (дворцы) культуры. Кроме того, сертификат о вакцинации теперь необходим при посещении торговых центров, а с 25 октября это требование распространится на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, организаций общественного питания (при количестве посадочных мест 50 и более).

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Владимирская область в пятницу отложила на две недели введение QR-кодов для заведений общепита, детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров. Ранее систему QR-кодов планировалось внедрить с 15 октября.

Вопрос о введении системы QR-кодов рассматривают Тамбовская и Тульская области. Последняя может внедрить их уже с 19 октября для посещения культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. При этом наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не заменит QR-код. Кроме того, тульские власти совместно с Роспотребнадзором прорабатывают целесообразность введения ограничений, которые предусматривают посещение по QR-кодам ресторанов, кафе и крупных торговых центров.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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