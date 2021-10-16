В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 208 случаев, это новый антирекорд за пандемию. Умерли за сутки 1 002 пациента - это максимум за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Согласно данным оперштаба, рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах: в Москве выявлено 6 545 случаев заражения, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано 3 088 новых случаев, накануне сообщалось о 2 632, в Московской области - 2 403 (2 110 накануне), в Самарской области 838 случаев, в Нижегородской - 706, в Воронежской - областях - 671. Именно эти регионы замыкают пятерку субъектов с наибольшим приростом.

Еще 664 новых случая COVID-19 зафиксировано в Башкирии, 586 - в Пермском крае, 583 - в Свердловской области, 579 - в Крыму, 570 - в Ростовской области, 471 - в Красноярском крае, 412 - в Челябинской области, 401 - в Иркутской области, 395 - в Омской области, по 393 - в Оренбургской и Саратовской областях. Кроме того, 381 случай - в Волгоградской области, 372 - в Ставропольском крае, 362 - в Смоленской области, 359 - в Ульяновской области, 355 - в Удмуртии, 350 - в Алтайском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Больше всего скончавшихся в Москве - 72, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки.