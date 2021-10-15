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"Яндекс.Новости" начали маркировать СМИ-иноагентов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новостной агрегатор "Яндекс.Новости" начал по требованию законодательства указывать статус СМИ, признанных в РФ иностранными агентами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Яндекс.Новости" - агрегатор новостей. В соответствии с п. 7 ч. 1 Ст. 10.4 закона "Об информации" мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами", - сообщил собеседник агентства.

Ранее интернет-пользователи обратили внимание, что в "Яндекс.Новостях" рядом с названием СМИ, которое ранее было внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов, появляется словосочетание "иностранный агент", а при нажатии на стрелку появляется полный тест маркировки, утвержденный приказом Роскомнадзора.

В настоящее время в реестре СМИ-иноагентов, который ведет Минюст РФ, 30 организаций и 56 физических лиц.

Яндекс.Новости

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