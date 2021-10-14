РКН пригрозил штрафом "Дождю" и главреду сайта за неупоминание статуса иноагента

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении телеканала "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и главного редактора сайта этого СМИ Владимира Моторина за распространение информации об НКО, признанной в РФ иностранным агентом, без указания на ее статус.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил на сайте сетевого издания "tvrain.ru" материал с информацией об НКО-иноагенте без предусмотренной законодательством РФ маркировки, что является нарушением ч. 2.1 ст.13.15 КоАП РФ. Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении должностного лица - главного редактора и юридического лица - редакции сетевого издания", - сообщили в РКН.

В ведомстве добавили, что "после подписания протоколы будут переданы в суд, который определит размер штрафов".

Согласно данной статье КоАП РФ распространение в СМИ информации от НКО-иноагенте без указания на этот статус влечет штрафы: для граждан - от 2 до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц - от 4 до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что его гендиректора Наталью Синдееву и главного редактора сайта этого СМИ Владимира Моторина вызвали в управление РКН для составления протоколов. Материал, в котором выявлены нарушения, согласно уведомлениям, вышел 29 июня, но в чём конкретно выразилось нарушение в уведомлениях не уточняется.